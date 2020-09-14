تفاهم بين "عجمان الحرة" و"نون" لتسهيل دخول المستثمرين التجارة الإلكترونية

المصدر: عجمان - البيان

وقّعت منطقة عجمان الحرة مذكرة تفاهم مع منصة "نون" للتسوق الإلكتروني، وتكتسب الخطوة أهمية استراتيجية كونها تضع إطاراً متكاملاً لتعزيز أطر التعاون والتنسيق ومشاركة الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز مستويات الأداء وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة لدعم زَخَم قطاع التجارة الإلكترونية، الذي يُعتبر أحد القطاعات الأكثر نشاطاً والأسرع نمواً على الصعيدين المحلي والعالمي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيحظى المستثمرون الحاليون في "منطقة عجمان الحرة» من أصحاب الرخص الإلكترونية وغيرها بميزة الانضمام إلى قائمة موردي "نون للتسوق الإلكتروني». وستتاح الفرصة للبائعين الذين لا يحملون رخصة تجارية إلى منطقة عجمان الحرة، الحصول على رخصة تجارية تسمح لهم بالبيع على منصة نون، كما تتيح الخطوة فرصة مثالية لتعزيز التعاون والتنسيق لتسريع التحول الرقمي ودعم نمو سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، والذي يُعتبر الأكثر تطوراً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل اختراق يبلغ 4.2%.

وقال المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام "منطقة عجمان الحرة": يسرنا الدخول في شراكة استراتيجية مع "نون" للتسوق الإلكتروني، التي تُعتبر إحدى أبرز منصات التجارة الإلكترونية، وكلنا ثقة بأن التعاون الثنائي سيعود بالنفع على المستثمرين والمستهلكين على السواء، من خلال فتح آفاق جديدة لتطوير أعمالهم وتوسيع نطاق الخدمات والمزايا المتاحة لهم عند تعاملهم مع "نون" أو المنطقة الحرة. وننظر بتفاؤل حيال الآفاق المستقبلية التي تتيحها مثل هذه الشراكات النوعية، لا سيما فيما يتعلق بسوق التجارة الإلكترونية المتنامي، مدعوماً بعوامل عدة أولها الدعم الحكومي اللامحدود وتطور البنية التحتية الرقمية وسهولة وأمان وسائل الدفع الإلكتروني.

من جانبه قال يوسف المحرزي، الشراكات الحكومية في نون: تفخر منصة "نون" بصفتها منصة التسوق الإلكترونية المحلية الرائدة في المنطقة بدعم الشركات، حيث توفر لها إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات العملاء الضخمة إلى جانب الخدمات الموثوقة الأخرى. من خلال شراكتنا مع "منطقة عجمان الحرة" سنكون قادرين على تزويد عدد كبير من الشركات الجديدة بالخدمات التي تحتاجها لتوسعة تجارتها عبر الإنترنت وزيادة الوصول إلى جماهير جديدة ومضاعفة المبيعات وتمكينها من المنافسة بشكل أكبر في السوق الإلكتروني. ونتطلع إلى الترحيب بالشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها في جميع أنحاء المنطقة.

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