"دبي لتنمية الاستثمار" تسلّم الإقامة الذهبية لمستثمر صيني

المصدر: البيان الإلكتروني

أقامت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، فعالية سلّمت خلالها تأشيرة الإقامة الذهبية للمستثمر الصيني سن جيانشينغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة وينتشاو الصينية.

يأتي ذلك تماشيًا مع التزام المؤسسة تجاه دعم نجاح المستثمرين وتوسع أعمالهم في دبي، وعبر الأسواق الاقليمية والعالمية، وتعزيزاً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة،

وقام المقدم جاسم أهلي، نائب مساعد المدير لمراكز سعادة المتعاملين لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتقديم تأشيرة الإقامة الذهبية إلى السيد سن جيانشينغ، وذلك بحضور فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وعدد من المسؤولين التنفيذيين من المؤسسة، تقديراً لدوره الفعال في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في الدولة، وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين ورواد الأعمال.

وقال فهد القرقاوي: "تأتي هذه الخطوة بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المواهب، إلى جانب تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة. ويسرّنا وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، منح الإقامة الذهبية لمستثمر جديد، تقديراً لمساهماته ومسيرته الاستثمارية الناجحة".

وأضاف: "تؤكد الإقامة الذهبية على القدرة التنافسية لدبي ومكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر ، فبالرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، استمرّت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي في النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغ عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة في الإمارة 190 مشروعاً برؤوس أموال تقدر بحوالي 12 مليار درهم، اشتملت على قطاعات حيوية أبرزها التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والصناعات الدوائية، وذلك بحسب بيانات "مرصد دبي للاستثمار"، التابع لـمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ما يؤكد على ثقة المستثمرين بإمارة دبي".

وتزخر إمارة دبي بالعديد من المزايا الاستراتيجية كمدينة للمستقبل وبوابة التوسع في أسواق النمو الإقليمية، ومحور رئيس في الاقتصاد العالمي. كما أن البنية التحتية المتقدمة للخدمات اللوجستية تعزّز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.

وتجدر الإشارة إلى أن تأشيرة الإقامة الذهبية تمنح للمستثمرين الذين تبلغ قيمة استثماراتهم 10 ملايين درهم إماراتي أو أكثر، في استثمارات عامة عبر أي من القنوات العديدة المؤهلة للبرنامج، شرط ألّا تقل قيمة استثماراتهم خارج قطاع العقارات عن 60% من المبلغ الإجمالي. وتمنح تأشيرة الإقامة لمدة خمس سنوات للمستثمرين في العقارات بقيمة 5 مليون درهم إماراتي فأكثر في دولة الإمارات، شرط الاحتفاظ بملكية العقارات لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

من جانبه قال المقدّم جاسم أهلي: "يمثّل التعاون بين مختلف الإدارات الحكومية دعمًا هامًا لمهمتنا الرامية لإسعاد المواطنين والمقيمين والمستثمرين. كما أنه يبرز مدى جاهزية نظامنا للترحيب بالاستثمارات المستدامة في الدولة، فيما ترسّخ هذه المبادرات مكانة دولة الإمارات المرموقة على الخارطة الاقتصادية العالمية."

وأضاف: "تعدّ القيادة الحكيمة لدولة الإمارات المحرّك الحقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالدولة، ما يجعلها وجهة جذابة للراغبين بالاستثمار في المستقبل. وتمتاز مبادرة تأشيرة الإقامة الذهبية بدورها الهام في رفع مستوى ثقة المستثمرين وتوثيق الشعور بالانتماء والاستقرار، إلى جانب إرساء وتعزيز ثقافة الثقة".

يشار إلى أن مجموعة وينتشاو افتتحت أول فرعين لها من محلات السوبرماركت في دبي عامي 2006 و2010، وطوّرت مزارع صديقة للبيئة عام 2013 قبل إقامة وينتشاو للخدمات اللوجستية عام 2016. وفي هذه المناسبة قال سن جيانشينغ: "إنه لشرف كبير لي أن أحصل على تأشيرة الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، فهو تكريم حقيقي وأكبر شرف يمكن أن يحصل عليه رائد أعمال وافد مثلي".

وتوجه بالشكر إلى حكومة دبي وإلى مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على ما قدمتاه من مساعدة ودعم مستمرين، وقال: "أحببت دبي بمجرّد أن جئت إلى هنا قبل 15 عامًا، وأرى أنه بالعمل الدؤوب والجاد، سيكون بوسع رواد الأعمال تحقيق أحلامهم في هذه المدينة التي تجعل المستحيل ممكنًا".

وتتوافق مبادرة تأشيرة الإقامة الذهبية مع أهداف رؤية دولة الإمارات 2021 الرامية إلى اقتصاد يقوم على المرونة والتنوع والابتكار.

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