"سبيربنك" الروسي يحصل على موافقة لافتتاح مكتب تمثيلي في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن بنك "سبيربنك" الروسي، عن حصوله على موافقة الجهات التنظيمية في روسيا وأبو ظبي لافتتاح مكتب تمثيلي له في سوق أبوظبي المالي العالمي بحلول نهاية العام الحالي.

وقال أكبر بنوك روسيا والمملوك للدولة اليوم الاثنين في بيان: "حصل سبيربنك على موافقة الجهات التنظيمية في روسيا وسوق أبوظبي المالي العالمي لفتح مكتب تمثيلي له في أبوظبي.. وبحلول نهاية العام، تخطط سبيرإينفست ميديل إيست ليميتد فتح مكتب لها في أبوظبي".

وتابع البيان: "سبيرإينفست ميديل إيست ليميتد هي شركة تابعة لسبيربنك إينفيستمنتس، وتتمثل المهمة الرئيسية لفرع سبيربنك في أبو ظبي في أن تصبح شريكاً رئيسياً في صفقات الاستثمار بين المستثمرين الروس والمستثمرين من الشرق الأوسط".

وأضاف البيان: "كما ستصبح الشركة نافذة إسلامية مرخصة بالكامل، ما سيتيح هيكلة المنتجات الاستثمارية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويستخدم البنك بالفعل أدوات الصيرفة الإسلامية في هيكلة الصفقات التجارية وتمويل المشاريع".

وبحسب البيان، "تخطط سبيراينفست ميديل إيست للانخراط في تمويل التجارة للصادرات من روسيا إلى الشرق الأوسط".

ومن جانبه قال أوليغ جانيف، نائب رئيس مجلس إدارة البنك :"في الآونة الأخيرة، تابعنا عن كثب تطور دولة الإمارات وتحولها إلى مركز أعمال دولي يربط الشرق بالغرب".

وأضاف جانيف، في البيان: سيسمح وجودنا هناك ببناء شراكات مباشرة مع مستثمرين من الشرق الأوسط لتنفيذ مشاريع في روسيا مع تصدير المنتجات لاحقًا إلى دول المنطقة.. كما أن لدينا خططًا كبيرة لتصدير المواد الغذائية الروسية إلى دول الخليج، وتطوير منتجات التمويل الإسلامي التقليدي بمساعدة خبرة فريق سبيراينفست ميديل ايست ليميتيد".

وقد تم تعيين أندريه أوغاروف في منصب الرئيس التنفيذي لشركة "سبيراينفست ميديل إيست"، حيث لديه خبرة واسعة في ريادة الأعمال وتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تخصصات متعددة، بما في ذلك زيادة رأس المال، وعمليات الدمج والاستحواذ والاستثمارات الرئيسية.

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