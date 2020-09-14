طيران الإمارات توفر سعراً خاصاً لاختبار "كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات، عن أنه يمكن لركاب الناقلة إجراء اختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بسعر خاص قدره 150 درهماً في المستشفى الأميركي ضمن عيادات مدينة دبي للإعلام والبرشاء والخوانيج.

وقالت الناقلة في إفادة عبر موقعها الإلكتروني، إنه يجب على الركاب تقديم تذكرة صالحة (المغادرة في غضون شهر واحد من تاريخ الاختبار) وبطاقة هوية لإجراء الاختبار بذلك السعر.

وأضافت أنه يتوفر أيضاً اختبار منزلي أو مكتبي داخل دبي لراكبين على الأقل مقابل 250 درهماً للفرد، وستتوفر نتائج الاختبار في غضون 48 ساعة.

وبحسب الناقلة، يتعين على جميع المسافرين إلى دبي أو على رحلات المتابعة عبر دبي، إبراز شهادة تؤكد النتيجة السلبية لاختبار "بي.سي.آر" الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، ليسمح لهم بالصعود إلى الطائرة.

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