"العربية للطيران أبوظبي" تطلق رحلات جديدة إلى القاهرة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "العربية للطيران أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة انطلاقاً من أبوظبي إلى العاصمة المصرية القاهرة ابتداءً من 24 سبتمبر الجاري.

وتسير "العربية للطيران أبوظبي" هذه الخدمة الجديدة بمعدل رحلة يومياً، ما يوفر للعملاء خياراً جديداً وملائماً يتميز بمبدأ القيمة مقابل المال للسفر بين المدينتين.

وتنضم القاهرة إلى شبكة وجهات العربية للطيران أبوظبي المتنامية في مصر، والتي تشمل حالياً رحلات مباشرة تربط أبوظبي بالإسكندرية وسوهاج.

وتمثل القاهرة الوجهة الخامسة للعربية للطيران أبوظبي منذ إطلاق رحلات الشركة من مطار أبوظبي الدولي في 14 يوليو 2020.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين ابوظبي والقاهرة عبر الموقع الإلكتروني للناقلةأو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

ومنذ بدء جائحة كوفيد_19، عمدت "العربية للطيران" إلى تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة إجراءات السلامة بحسب أرقى معايير السلامة الدولية، الى جانب أسطول طائرات الشركة المجهز بالكامل بفلاتر هواء المقصورة HEPA التي تساعد على توفير بيئة أكثر أمانًا وصحة أثناء السفر.

وتمثل "العربية للطيران أبوظبي"، ثمرة اتفاقية بين "الاتحاد للطيران" و"العربية للطيران"، لتأسيس أول شركة طيران منخفض التكلفة في العاصمة أبوظبي بما يتماشى مع نموذج أعمال "العربية للطيران" لخدمات السفر الاقتصادي منخفض التكلفة، وتأتي استكمالاً للخدمات التي تقدمها "الاتحاد للطيران" من أبوظبي، لتلبية الطلب المتنامي في المنطقة على السفر الجوي منخفض التكلفة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز