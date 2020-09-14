بلدية أبوظبي تدعو مزاولي المهن العقارية للحصول على الترخيص وفق متطلبات القانون

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع الأراضي والعقارات ورشة تخصصية توعوية استهدفت أصحاب المهن العقارية لشرح منهجيات الحصول على الترخيص من خلال المنصات الإلكترونية المتاحة.

وأكدت ضرورة الحصول على الترخيص قبل مزاولة المهن العقارية وذلك وفقاً لقانون التنظيم العقاري في أبوظبي رقم 3 لسنة 2015.. موضحة أن دائرة البلديات والنقل وضمن سعيها للارتقاء بالمهن العقارية في إمارة أبوظبي والتشجيع على مزاولتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية أصدرت قراراً يتضمن إعفاء أصحاب المهن العقارية من الرسوم الخاصة بالحصول على الترخيص باستثناء رخصة شركة الوساطة العقارية، ورخصة المطور الرئيس.

مشاركون

حضر ورشة العمل - التي عقدت عن بعد - 471 مشاركاً يمثلون الشركاء الاستراتيجيين في القطاع العقاري والمهن العقارية متضمنة شركات وساطة ومطورين، وشركات مساحة، ومقيمين عقاريين، وبائعي المزاد، وبنوك ومدققين ماليين.

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