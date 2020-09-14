«غرفة دبي» تناقش الاعتبارات القانونية للأعمال في ظل «كوفيد 19»

المصدر: دبي- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً بالتعاون مع «تايلر ويسينج فرع دبي» ورشة إلكترونية حول الاعتبارات العملية والقانونية للأعمال، في ظل الظروف الحالية المرتبطة بتحديات انتشار «كوفيد 19»، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف فئات مجتمع الأعمال وصلت إلى 278 مشاركاً.

وأدار الورشة من «تايلر ويسينج» جوليا أوفر، محام أول، وباول بلاكيواى، محام أول، وسيد زين الدين- محام، حيث أكدوا أهمية إدراك الشركات للتأثيرات والتداعيات التجارية والقانونية لـ«كوفيد 19» على أعمالهم، والإجراءات السريعة والحاسمة التي ينبغي اتخاذها لتخطي هذه المخاطر والتحديات المرتبطة بمعاملات المرحلة الحالية، وتلبية المتطلبات المتغيرة للأعمال.

وقال باول بلاكيواى: «تسبب»كوفيد 19«في تحديات غير مسبوقة للأعمال. واضطرت شركات عدة في مارس لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لمواجهة التحديات الفورية للجائحة. والآن حان الوقت للشركات لمراجعة سياساتها وممارساتها وإجراءاتها لضمان قدرتها على مواجهة التأثيرات الطويلة الأمد للجائحة».

وأوضحت جهاد كاظم، مديرة إدارة الخدمات القانونية في الغرفة أن بيئة الأعمال الحالية تغيرت تماماً بعد «كوفيد 19»، مشيرة إلى أهمية تركيز الشركات على المتغيرات في عالم الأعمال، والتأقلم معها، والتعرف على الخطط والإجراءات، التي يتوجب اتباعها للتخفيف من تأثيرات «كوفيد 19» على قطاع الأعمال، ولفتت إلى أن عدم تأقلم الشركات مع الواقع الجديد سيكون له انعكاس سلبي على أداء هذه الشركات، وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه عملائها ومورديها وبيئة أعمالها، مؤكدة أن الورشة سلطت الضوء على الأساسيات القانونية والعملية لنشاط الشركات ومساعدتها على التكيف والنمو.

مسائل أساسية

ناقشت الورشة مسائل قانونية أساسية منها استخدام التواقيع الإلكترونية وآلية توثيق المستندات لضمان استمرارية الأعمال والعلاقات التجارية، وإدارة شؤون الشركات عن بعد والتغيرات المطلوبة لسياسات الشركات، ومراجعة العقود الحالية لدراسة مدى احتوائها على بنود لمواجهة المتغيرات، والقوة القاهرة.

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