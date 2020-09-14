الدول العربية تستحوذ على %55 من الصناعة المالية الإسلامية عالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الدكتور عبد الرحمن الحميدي مدير عام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الدول العربية تستحوذ على حوالي 55 % من أصول الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، متوقعاً أن يكون لهذه البنوك إسهام كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي، عبر ما تقدمه من منتجات وخدمات مالية، تلبي رغبات واحتياجات فئات واسعة من المتعاملين الاقتصاديين.

ونوه الحميدي، خلال كلمته في افتتاح الدورة التدريبية عن بعد، حول «إدارة المخاطر بالبنوك الإسلامية»، بتزايد مساهمة البنوك الإسلامية ضمن الأنظمة المالية للدول العربية في السنوات الأخيرة، وباتت ذات أهمية كبيرة، في ما لا يقل عن خمس دول عربية.

وأشار إلى أن المصارف الإسلامية تشترك في المخاطر ذاتها التي تواجه البنوك التقليدية، بل إنها تزيد عليها في بعض المخاطر ذات العلاقة بطبيعة التمويل الإسلامي، مثل مخاطر معدل العائد، والمخاطر التجارية المنقولة، وهو ما يجعل عملية إدارة المخاطر بالبنوك الإسلامية للحفاظ على سلامتها المالية، من المواضيع الهامة والأساسية التي تشغل بال الجهات الرقابية والإشرافية.

وأضاف: «لا تنفك المخاطر عن العمل المصرفي، فبعض المخاطر هيكلية، ما يعني أن التخلص الكلي من تلك المخاطر غير ممكن لكنه في الوقت نفسه يعني أن من واجب البنوك التعرف إليها ثم اختيار الطريقة المناسبة للتعامل معها».

ممارسات

تهدف دورة «إدارة المخاطر بالبنوك الإسلامية»، إلى إطلاع المشاركين على أهم عناصر إدارة المخاطر لدى البنوك الإسلامية، بما في ذلك المعايير الصادرة بهذا الخصوص عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وكذلك أفضل الممارسات المتعلقة بإدارة المخاطر .

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