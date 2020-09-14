خوذات ذكية في «دبي للسيليكون» لكشف أعراض «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

يستخدم موظفو الأمن والسلامة في واحة دبي للسيليكون خوذة «كي سي إن 901» الذكية تماشياً مع التزام «دبي للسيليكون» صحة وسلامة ووقاية المجتمع ومن موقعها الريادي كمركز تميز لاختبار وتطبيق التقنيات الذكية.

وبمكن للخوذة الكشف عن الأعراض المحتملة للإصابة بكوفيد 19 وتساهم في تسهيل حركة العاملين في الواحة مع ضمان أعلى مستويات السلامة والأمن. وتقيس الخوذة حرارة الأفراد والحشود عن بعد في وقت سريع. كما تشتمل وظائف الخوذة على تسجيل درجة الحرارة من دون الحاجة إلى ملامسة الأشخاص، والفحص السريع للمجموعات في الأماكن الداخلية والخارجية على حد سواء.

وقال المهندس معمّر الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدينة الذكية بسلطة واحة دبي للسيليكون: نواصل اعتماد تقنيات جديدة تضمن سلامة مجتمع الواحة بأكمله. ووجدنا أن استخدام تقنيات التصوير الحراري في الواحة يضمن استمرار الأعمال بشكل فعال. وأضاف: جائحة كورونا أجبرت السكان حول العالم على الالتزام بالحجر الصحي وأرغمت الدول على تطبيق عزل تام ما مهد الطريق أمام العديد من الابتكارات والحلول التكنولوجية. وشهدنا تطورا

ت بارزة بمختلف المجالات مثل تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد والتجارة الإلكترونية وغيرها. ونحرص على استكشاف هذه الابتكارات وتوفير الاختبارات اللازمة لتجريبها.

وظائف عدة

تقوم الخوذة بمجموعة من الوظائف، منها قراءة دقيقة لدرجات الحرارة عن بعد، بما يتماشى مع معايير التباعد الاجتماعي في الدولة، كما تتميز بتقنية عرض الواقع المعزز الرائدة، ما يوفر لها مجال رؤية واسعاً وبدقة عالية مع الحد الأدنى من النقاط العمياء.

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