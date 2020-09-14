«دبي الجنوب للعقارات» تستثمر 500 مليون بمشروع «سكني» للموظفين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دبي الجنوب للعقارات أن استثماراتها في تطوير مشروعها «سكني» المخصص لمساكن الموظفين وصلت إلى 500 مليون درهم، ما يجعل منه معيارًا للمشاريع المميزة لفئة العمال على مستوى المنطقة. وتمثل صحة السكان وسلامتهم أولوية للشركة حيث يظهر ذلك من خلال مرافق المشروع الترفيهية المتطورة للغاية.

ويستفيد المقيمون في «سكني» من أحدث الخصائص التي تشمل مرافق الطبخ الذاتي، وقاعة طعام تتسع لأكثر من 2000 شخص في وقت واحد، كما تم تزويد كل مبنى بقاعة متعددة الأغراض، وساحات تتميز بالمناظر الطبيعية وأماكن مخصصة للدراجات الهوائية، ومواقف مغطاة للحافلات. ويوجد مجمع رياضي، ويمكن الاستفادة من جميع هذه المرافق على مدار 24 ساعة.

ويوفر المشروع لقاطنيه خدمة الواي فاي المجانية بجميع المباني، ما يتيح لهم التواصل مع عائلاتهم في الخارج. وهناك مبنى للنساء فقط، مع بقالة داخل المبنى. وهناك نظام تكييف مركزي بالكامل لتحسين التهوية، ما يميزه عن المشاريع الأخرى لسكن العمال في دبي، ويتوافق مع المبادئ التوجيهية للصحة والسلامة بـ«إكسبو»، ليكون بمثابة مكان مثالي للعاملين بالمعرض .

وقال محمد العوضي من شركة دبي الجنوب للعقارات: «توفير البيئة الأفضل يسهم في تعزيز قدرات العاملين ويرفع إنتاجيتهم، وهذه هي الأولويات التي تراعيها دبي الجنوب منذ اليوم الأول للبدء بتطوير «سكني».

ويصل عدد المقيمين بالمشروع إلى 7,000 شخص، ما يمثل نسبة إشغال 80% تقريبًا في 10 مبانٍ، وتكون جميعها مجهزة بغرف عزل طبية. وتم إطلاق المرحلة الثانية أخيرًا لتوفير 900 غرفة إضافية في 6 مبانٍ جديدة.

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