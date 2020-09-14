968 مليوناً تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 968 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 118 مبايعة بقيمة 336.7 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 161.16 مليون درهم و95 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 175.54 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة النهدة الثانية. وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 585.59 مليون درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 567.89 مليون درهم و24 رهن فلل وشقق بقيمة 17.7 مليون درهم، أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 468 مليون درهم ورهن في منطقة الخليج التجاري بقيمة 34 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 46.3 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مدينة المطار بقيمة 28 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 5 ملايين درهم.

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