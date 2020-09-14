«إيميكول» تسجل انخفاضاً في الانبعاثات

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت «الإمارات ديستريكت كولينغ» (إيميكول)، لخدمات التبريد المركزي، والمملوكة بالكامل لشركة «دبي للاستثمار»، أنها نجحت من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بمقدار 135.5 طناً، وتكاليف صيانة السيارات بنسبة 48 %، وذلك بعد مرور عام واحد على تنفيذ المرحلة الأولى من التحول إلى استخدام 10 مركبات من أسطول سيارات «رينو زوي» الكهربائية.

وتهدف الشركة من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز وتوسيع خدمات أسطول السيارات الكهربائية في جميع محطات التبريد التابعة لها، والبالغ عددها 18 محطة، لتؤكد من خلالها على مبادراتها في مجال الاستدامة، وحصولها على تصنيف متميز، كأول شركة تبريد خاصة في الإمارات، تتحول إلى المركبات الكهربائية مع «رينو زوي».

وقال الدكتور أديب المبدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول»: نشعر بالسعادة، بفضل هذا الإنجاز، بعد إكمال عام واحد من العمليات الناجحة مع أسطول السيارات الكهربائية في إيميكول. ولضمان نجاح الشركة، ودعم مستقبل البيئة، فإننا نشارك بنشاط في هذا النوع من المبادرات.

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