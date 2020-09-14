تفاصيل المعاملة الضريبية للتعليم العالي في نشرة جديدة للهيئة الاتحادية للضرائب

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه يمكن لمؤسسات قطاع التعليم العالي، التي تقدم توريدات خاضعة لنسبة الصفر، و/‏‏‏أو توريدات خاضعة للنسبة الأساسية، استرداد كامل ضريبة المدخلات المتكبدة، باستثناء الحالات التي تكون فيها ضريبة المدخلات ممنوعة من الاسترداد.

وتشمل ضريبة المدخلات الممنوعة من الاسترداد، ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عن بعض الخدمات الترفيهية، وشراء أو إيجار أو إجراء عقد إيجار تمويلي لمركبات متاحة للاستخدام الشخصي. وأشارت الهيئة إلى أنه إذا كانت المؤسسات التعليمية تقدم توريدات معفاة من الضريبة، فإن نسبة من ضريبة المدخلات المتكبدة، تكون قابلة للاسترداد.

وأوضحت الهيئة أن عددها الجديد من نشرة «معلومات ضريبية أساسية»، يتناول المعاملة الضريبية لقطاع التعليم العالي، الخاصة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي المعترف بها من الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية المنظمة لقطاع التعليم، التي تقدم فيها الدورة الدراسية، حيث يمكن لمؤسسات التعليم العالي، أن تطبق نسبة الصفر على خدمات التعليم التي يتم توريدها، تحت ظل منهاج دراسي معترف به من الجهة الحكومية المختصة، شريطة إما أن تكون مؤسسة التعليم العالي مملوكة لجهة حكومية اتحادية أو محلية، أو أن تحصل على أكثر من (50%) من تمويلها السنوي مباشرة من الحكومة الاتحادية أو المحلية «مؤسسة مؤهلة».

وأشارت النشرة إلى أن توريد مواد القراءة المطبوعة أو الإلكترونية المتعلقة مباشرة بمناهج دراسية معترف بها، يخضع لنسبة الصفر، إذا كان المورّد «مؤسسة مؤهلة».

خدمات

وأوضحت أن خدمات نقل الطلاب، تُعفى من الضريبة، بينما تُطبق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية (5%)، على التوريدات المقدمة إلى أشخاص غير منتسبين للتعليم العالي، وتوريدات الأجهزة الإلكترونية والأطعمة والمشروبات، والرحلات الميدانية التي لا ترتبط بالمنهاج الدراسي، وغيرها.

وأشارت النشرة إلى أن مؤسسات القطاع، تُطالب بالتسجيل عند قيامها بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر، أو للنسبة الأساسية، بشرط تجاوز قيمة توريداتها الخاضعة للضريبة واستيراداتها، حد التسجيل الإلزامي، 375 ألف درهم خلال الـ(12) شهراً السابقة، أو متوقع تجاوزه خلال الـ(30) يوماً القادمة، ويتعين عليها عندئذ إصدار فواتير ضريبية.

ويتم إصدار النشرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، وتبثها الهيئة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من منطلق الحرص على توسيع نطاق المستفيدين منها، وتتضمن أمثلة مفصلة لعدد من المعاملات الضريبية المتعلقة بقطاع التعليم العالي.

معلومات ضريبية

تهدف النشرة إلى تقديم المعلومات الضريبية الواضحة، التي تهم كل قطاع، من خلال نقاط محددة تتميز بالبساطة، ما يتيح لقطاعات الأعمال الرجوع إليها وفهمها بسهولة، عند وجود مفاهيم أو ممارسات قد تكون غير واضحة بالنسبة لهم، في ما يتعلق بتطبيق القوانين واللوائح التنفيذية والإجراءات الضريبية.

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