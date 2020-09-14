مولد رائد أعمال جديد في دبي

المصدر: (دبي - سيد صالح)

بات الشاب الباكستاني المقيم في دبي، سيد زاريان علي، أحدث رائد أعمال ينضم لقائمة رواد الأعمال الطويلة من كافة أنحاء الدنيا، الذين تحتضنهم دبي، موفرة لهم فرص النجاح في حياتهم العملية.

فبحسب تقارير صحافية، يهوى علي (17 عاماً)، جمع الأحذية الغريبة والنادرة، وخاصة، الأحذية الرياضية، وإعادة بيعها ليربح منها. واستطاع أن يجني من هذه الهواية ربحاً 120 ألف درهم، في غضون 6 أعوام من بدء مزاولته هوايته المدرة للربح، بعد أن حولها بذكاء إلى مشروع تجاري ناجح.

وبدأ علي مشروعه، عندما كان في الـ11 من عمره، برأسمال زهيد، قدره 6000 درهم، جمعها من ادخار مصروفه الشخصي، ما يعني أنه استطاع مضاعفة قيمة رأسماله بنسبة 200%. وكانت الصفقة الأولى، هي شراء زوج من الأحذية النادرة، يحمل العلامة الفرنسية الفاخرة «كانييه ويست X لوي فيتون دون»، وأعاد بيعه آنذاك، بربح صافٍ 2000 درهم. ويفيد بأن هواية جمع الأحذية الرياضية، استمالته منذ أن كان بالولايات المتحدة، قبل انتقاله مع عائلته إلى دبي.

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