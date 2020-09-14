الاتحاد النسائي العام يتبنّى مبادرة «أطلق» لبوابة المقطع

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يتبنّى الاتحاد النسائي العام مبادرة «أطلق» لبوابة المقطع، إحدى المبادرات الاستثنائية لموانئ أبوظبي، التي تم إعلانها بالتزامن مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية 2020 تحت شعار «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن».

وتحرص «أطلق» على استثمار طاقات المرأة الإماراتية ودعمها كشريكة في بناء الإنجازات النوعية، وشريك رئيس في المشاريع الاستراتيجية، إذ إن نسبة مشاركة المرأة عالمياً في قطاع الموانئ لا تتعدى 2%، مقارنة بنسبة مشاركة المرأة في موانئ أبوظبي، التي تبلغ 28%، حيث تعمل الموانئ من خلال وضع الخطط والبرامج على زيادة هذه النسبة وتطوير قوة عاملة تتمتع بمستوى عالٍ من المهارات والإنتاجية.

دعم وتمكين

وأثنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على جهود بوابة المقطع في دعم وتمكين المرأة الإماراتية، وأعربت سموها عن فخرها بوجود مؤسسات وطنية رائدة تستشرف مستقبل المرأة الإماراتية، وتؤمن بأن المرأة شريك فاعل في صياغة مستقبل أكثر تطوراً ونماءً.

وتقدّم فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي بجزيل الشكر إلى «أم الإمارات» على دعمها المتواصل وجهودها الدؤوبة لتعظيم مكاسب المرأة الإماراتية في المجالات كافة، التي تسهم في تمكينها وإعدادها لتشارك بشكل فاعل في تحقيق المزيد من النجاحات خلال الخمسين عاماً المقبلة.

سجل لافت

وقال: «تتمتع موانئ أبوظبي بسجل لافت في مجال تمكين المرأة، وتوليها مسؤوليات حيوية في جميع المجالات الوظيفية بدءاً من التشغيلية وصولاً إلى القيادية منها، وذلك تنفيذاً لاستراتيجيتنا التي تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، وإننا عازمون من خلال مبادراتنا على متابعة هذا النهج والوصول بالمرأة الإماراتية إلى أعلى الدرجات».

وأضاف: «إن تمكين المرأة في ثقافة موانئ أبوظبي هو عمل جاد ناتج عن حاجتنا في الإمارات إلى تسخير كل طاقات أبنائنا وبناتنا لبناء هذا الوطن وتحقيق رفاهه، بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية».

رؤية ثاقبة

وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن المبادرة تعكس الرؤية الثاقبة لـ«أم الإمارات» وتوجيهاتها السديدة، بجعل المرأة رائدة مبدعة قادرة على توظيف خبراتها ومهاراتها في خدمة الوطن بتفانٍ وإخلاص.

وقالت: «إن الاتحاد النسائي العام، بقيادة سموها حقق العديد من الإنجازات في ملف المرأة خلال السنوات الماضية، حيث بنيت مبادراته وفق أرقى المعايير والمنهجيات والممارسات العالمية، ضمن خطط استراتيجية تواكب الأهداف الوطنية المتعلقة بدور المرأة في مسيرة التنمية الشاملة واستشراف المستقبل».

التزام راسخ

وأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي – موانئ أبوظبي أن شعار «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن»، يجدد الالتزام الراسخ للدولة بتمكين المرأة الإماراتية ودعمها للارتقاء بإنجازاتها وتقلّدها المزيد من المناصب القيادية المرموقة، كما يتوافق مع جوهر المبادرة الرامية إلى تفعيل مشاركة بنات الإمارات في مشاريع تطويرية تكنولوجية، تضمن إعدادهن لدخول عالم المستقبل بثقة أكبر ومعارف أوسع.

وأضاف: «ركزت رؤية موانئ أبوظبي على مساندة المرأة في مختلف المجالات، وحرصت على دعم مسيرتها المهنية تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، لذلك فإننا نسعى دائماً إلى وضع تقدّم المرأة وتنمية قدراتها على رأس أولوياتنا».

اهتمام مستمر

وقالت د. نورة الظاهري، رئيس المجموعة الرقمية في موانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع: «فخورون بمكانة المرأة الإماراتية في الدولة بفضل دعم القيادة الرشيدة، والاهتمام المستمر لـ«أم الإمارات»، التي نعرب عن امتناننا العميق لها لرعاية المبادرة التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية النسائية الشابة، وإكسابهن خبرات أساسية في قطاع الموانئ، والتجارة والخدمات اللوجستية الرقمية، والوصول بخبراتهن إلى مستويات عالمية».

وأضافت: «تسعى بوابة المقطع من خلال «أطلق» إلى إشراك النساء الإماراتيات، في برنامج تطبيقي متكامل يمكّنهن من المساهمة في تطوير النافذة الموحدة للخدمات اللوجستية والتجارة في أبوظبي (أطلب)، بهدف جعل المرأة الإماراتية مساهماً رئيساً ضمن مشاريع استراتيجية، وتحقيق الاستدامة في تطوير الأعمال من خلال تطوير المهارات الوطنية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير فرص عمل جديدة من خلال إمكانية المشاركة في البرنامج عن طريق العمل عن بُعد».

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