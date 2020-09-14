بنك دبي التجاري يحصد جائزتين من مجلة «جلوبال فاينانس»

المصدر: (دبي - البيان)

فاز بنك دبي التجاري بجائزتي «أفضل تطبيق مصرفي للهاتف المحمول» و«الأفضل في الإقراض» ضمن جوائز مجلة «جوبال فاينانس» لأفضل بنوك العالم للخدمات المصرفية عبر الإنترنت لعام 2020 لفئة الأفراد.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: الفوز بالجائزتين إنجاز بارز للبنك ودليل جلي على جهوده الدؤوبة في تحقيق رؤيته نحو التحول إلى بنك رقمي بالكامل. نحن في بنك دبي التجاري سنواصل التزامنا بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة مصممة لتلبية الاحتياجات المصرفية المتغيرة لعملائنا.

وقال أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري: يعد الفوز بجائزتين من جوائز مجلة «جلوبال فاينانس» لأفضل بنوك العالم للخدمات المصرفية عبر الإنترنت تقديراً عالمياً لجهودنا في تلبية وتجاوز احتياجات عملائنا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية».

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