محفظة سدرة المالية العقارية الدولية توزّع %7.5

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت سدرة المالية تحقيق محفظتها العقارية العالمية التي تركز على الاستثمارات العقارية المُدرّة للدخل في الأسواق الناضجة نتائج قوية خلال عام 2020 والتي تجاوزت في المتوسط عائداً سنوياً بلغت نسبته 7.5% لاستثماراتها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ضمن استراتيجية الشركة العقارية المتحفِّظة والمتحفِّظة جُزئياً.

ورغم التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الوباء العالمي كوفيد – 19، واصلت استثمارات الشركة تقديم أداء ثابت خلال عام 2020. وواصلت استثمارات سدرة المالية في المملكة المتحدة النمو، حيث تجاوز إجمالي عمليات الاستحواذ مليار جينه إسترليني. وفي ذات الوقت اشتملت محفظة سدرة المالية في الولايات المتحدة على 50 عقاراً بإجمالي أصول مدارة تزيد على 750 مليون دولار.

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