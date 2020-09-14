مصادقة للرقابة الشرعية على منتج عقاري لـ«والتون»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت مجموعة شركات والتون؛ مؤسسة الاستثمارات العقارية الدولية المتخصصة في طرح المنتجات العقارية في قطاع الأراضي، والتي تركّز على ممرات النمو الرئيسية في القارة الأمريكية الشمالية، حصولها على مصادقة مجلس الرقابة الشرعية على مشروعها الاستثماري في قطاع الأراضي، والقائم على استراتيجية الخروج الرابح من الاستثمار بصفته منتجاً متوافقاً مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالكامل.

وكانت «والتون»، التي افتتحت أول مكاتبها في منطقة الشرق الأوسط بدبي عام 2019، شهدت زيادة مطردة في نموها وفي معدلات الاهتمام بمنتجاتها التي تتمحور حول الاستثمار في قطاع الأراضي. ويُوفر استثمار مؤسسة والتون في الأراضي غير المطورة حلّاً مُبتكراً للشركات العامة المختصة ببناء المنازل في الولايات المتحدة.

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