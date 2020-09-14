«أدنوك البرية» تمنح «أرابتك» عقداً بـ 404 ملايين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «أرابتك القابضة» فوز شركتها التابعة «الهدف للإنشاءات الهندسية» بعقد بقيمة 110 ملايين دولار (403.7 ملايين درهم) لمدة 20 شهراً من شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة (أدنوك البرية).

وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق دبي أمس، أن العقد يشمل تصميم وتوريد وإنشاء مرافق لاستلام النفط الخام في محطة جبل الظنة في أبوظبي من أجل استيراد النفط الخام غير المعالج من حقل زاكوم العلوي ونقله لمصفاة الرويس الغربية لمعالجته. وقال وائل فرسخ، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرابتك»، إن الفوز بهذا المشروع يتماشى مع استراتيجيتنا ويعزز حضورنا في قطاع النفط والغاز.

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