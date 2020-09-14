40 مليار دولار قيمة «آرم» لصناعة الرقائق

المصدر: (لندن- رويترز)

تقترب «إنفيديا» من شراء مصمم الرقائق البريطاني «آرم هولدنجز»، من مجموعة سوفت بنك، بمقابل يزيد على 40 مليار دولار، في صفقة ستخلق عملاقاً في صناعة الرقائق، وفقاً لمصدرين مطلعين.

وقال المصدران إن الإعلان عن صفقة شراء أسهم آرم وقيمتها، قد يكون الأسبوع المقبل، تشتهر إنفيديا بشرائح بطاقات الرسوميات التي تشغل ألعاب الفيديو، لكنها دخلت أسواقاً أخرى، مثل الذكاء الاصطناعي، والسيارات ذاتية القيادة، ومراكز البيانات.

وتوفر آرم تقنية الرقائق لجميع الأجهزة المحمولة تقريباً، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

وفي العام الماضي، قالت «إنفيديا» إنها ستزود رقائقها بإمكانية العمل مع معالجات آرم لبناء أجهزة كمبيوتر خارقة، وكانت سوفت بنك استحوذت على آرم مقابل 32 مليار دولار في 2016.

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