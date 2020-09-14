20 مليار دولار صفقة بيع «إمينوميدكس»

المصدر: (نيويورك - رويترز)

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن جيلياد ساينسز للأدوية تقترب من إبرام صفقة لشراء شركة الأدوية الحيوية إمينوميدكس بمقابل يزيد على 20 مليار دولار في صفقة ستوسع محفظة جيلياد لعلاج أمراض السرطان.

وقالت مصادر مطلعة إن صفقة إمينوميدكس قد تُعلن اليوم. وحصل عقار تروديلفي لعلاج السرطان الذي تنتجه إمينوميدكس على موافقة من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية للاستخدام كعلاج لأحد سرطانات الثدي الشديدة. ونمت قيمة أسهم إمينوميدكس إلى المثلين تقريباً هذا العام، مما يعطى الشركة تقييماً يقارب العشرة مليارات دولار.

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