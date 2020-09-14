الإمارات تتصدر المنطقة في تنافسية الاقتصاد

المصدر: (دبي - سيد صالح)

صُنّفَت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والـ9 عالمياً على قائمة «أكثر اقتصادات العالم تنافسية في 2020»، والتي أصدرتها أمس مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية.

واستندت المجلة في تصنيفها إلى عدة معايير أهمها الأداء الاقتصادي القوي، والمكانة التي تحظى بها كل دولة على خارطة التجارة والاستثمار الدولي، والتدابير التي تتخذها كل دولة فيما يتعلق بإنعاش سوق العمل وحركة التوظيف لديها، البنية التحتية التقنية المتوافرة لدى كل دولة خاصة شبكات الاتصالات والإنترنت، إلى جانب معايير أخرى مساعدة كجودة النظام التعليمي.

وتفوقت الإمارات في تنافسية اقتصادها على الولايات المتحدة الأمريكية التي حلت عاشرة، كما تفوقت أيضاً على الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، أستراليا، نيوزيلندا وروسيا، والتي جاءت جميعاً خارج العشرة الأوائل على القائمة.

وكانت المراكز الأولى على القائمة في 2020 من نصيب سنغافورة، الدنمارك، سويسرا، هولندا، هونغ كونغ، السويد، النرويج وكندا، على الترتيب.

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