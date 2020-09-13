تفاصيل المعاملة الضريبية للتعليم العالي في نشرة جديدة لـ«الاتحادية للضرائب»

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه يمكن لمؤسسات قطاع التعليم العالي، التي تقدم فقط توريدات خاضعة لنسبة الصفر، و/أو توريدات خاضعة للنسبة الأساسية، استرداد كامل ضريبة المدخلات المتكبدة، باستثناء الحالات، التي تكون فيها ضريبة المدخلات ممنوعة من الاسترداد. وتشمل ضريبة المدخلات الممنوعة من الاسترداد، ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عن بعض الخدمات الترفيهية، وشراء أو إيجار أو إجراء عقد إيجار تمويلي لمركبات متاحة للاستخدام الشخصي.

وأشارت الهيئة إلى أنه إذا كانت المؤسسات التعليمية تقدم أيضاً توريدات معفاة من الضريبة، فإن نسبة فقط من ضريبة المدخلات المتكبدة، تكون قابلة للاسترداد.

وأوضحت أن العدد الجديد من نشرة «معلومات ضريبية أساسية»، الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للضرائب، يتناول المعاملة الضريبية لقطاع التعليم العالي، في ما يخص الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المعترف بها من قبل الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية المنظمة لقطاع التعليم، والتي تقدم فيها الدورة الدراسية، حيث يمكن لمؤسسات التعليم العالي هذه أن تطبق نسبة الصفر على خدمات التعليم، التي يتم توريدها، تحت ظل منهاج دراسي معترف به من قبل الجهة الحكومية المختصة الاتحادية أو المحلية، شريطة إما أن تكون مؤسسة التعليم العالي مملوكة لجهة حكومية اتحادية أو محلية، وإما أن تحصل على أكثر من (50%) من تمويلها السنوي مباشرة من الحكومة الاتحادية أو المحلية («مؤسسة مؤهلة»).

وأشارت النشرة إلى أن توريد مواد القراءة المطبوعة أو الإلكترونية المتعلقة مباشرة بمناهج دراسية معترف بها، يخضع لنسبة الصفر، إذا كان المورّد مؤسسة مؤهلة.

خدمات

وأوضحت أن خدمات نقل الطلاب من منازلهم لمؤسسة التعليم العالي، تُعفى من الضريبة، بينما تُطبق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية (5%)، على التوريدات المقدمة إلى أشخاص غير منتسبين لمؤسسة التعليم العالي، وتوريدات الأجهزة الإلكترونية والأطعمة والمشروبات، والرحلات الميدانية، التي لا ترتبط بالمنهاج الدراسي، وغيرها.

وأشارت النشرة إلى أن مؤسسات القطاع، تُطالب بالتسجيل إذا كانت تقوم بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر، أو للنسبة الأساسية، وذلك بشرط تجاوز قيمة توريداتها الخاضعة للضريبة واستيراداتها، حد التسجيل الإلزامي، البالغ 375,000 درهم خلال الـ(12) شهراً السابقة، أو كان من المتوقع تجاوزه خلال الـ (30) يوماً المقبلة، ويتعين عليها عندئذ إصدار فواتير ضريبية.

ويتم إصدار النشرة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، كما تقوم الهيئة ببث النشرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من منطلق الحرص على توسيع نطاق المستفيدين منها، حيث تتضمن النشرة، أمثلة مفصلة لعدد من المعاملات الضريبية المتعلقة بقطاع التعليم العالي.

يذكر أن الهيئة الاتحادية للضرائب، أطلقت خدمة نشرة المعلومات الضريبية الأساسية الإلكترونية، ضمن خطتها التوعوية لعام 2020، للارتقاء المستمر بالوعي الضريبي، من خلال تزويد دافعي الضرائب بمعلومات تفصيلية بصفة دورية، حول المعاملات الضريبية، التي تهم قطاعات الأعمال.

معلومات ضريبية

وتهدف النشرة إلى تقديم المعلومات الضريبية الواضحة، التي تهم كل قطاع، من خلال نقاط محددة تتميز بالبساطة، ما يتيح لقطاعات الأعمال الرجوع إليها وفهمها بسهولة، عند وجود مفاهيم أو ممارسات قد تكون غير واضحة بالنسبة لهم، في ما يتعلق بتطبيق القوانين واللوائح التنفيذية والإجراءات الضريبية.

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