968 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك بدبي اليوم أكثر من 968 مليون درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 118 مبايعة بقيمة 336.7 مليون درهم منها 23 مبايعة لأراض بقيمة 161.16 مليون درهم و95 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 175.54 مليون درهم .

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة النهدة الثانية تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 6 تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى.

و تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم تلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 7 ملايين درهم و ثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم.

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل جاءت مبايعة بقيمة 59 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 585.59 مليون درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 567.89 مليون درهم و24 رهن فلل وشقق بقيمة 17.7 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 468 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 34 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 46.3 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مدينة المطار بقيمة 28 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 5 ملايين درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز