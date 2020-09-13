"جافزا" تسلط الضوء على مبادراتها لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: وام

استعرضت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، جهودها المكثفة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بجائحة "كوفيد-19" خلال الندوة الافتراضية التي نظمتها بمشاركة العديد من القيادات التجارية والشركاء الاستراتيجيين.

شارك في الندوة الافتراضية التي تم تنظيمها تحت عنوان "تمكين نمو الأعمال خلال فترات عدم الاستقرار" نخبة من خبراء الصناعة وشركاء جافزا الاستراتيجيين من بينهم عبدالله العجاجي مؤسس شركة دريفين العقارية إضافة إلى بول برايسون مدير ديموستك ستركتشرينج فِيرشوزون ومحمد الدهباشي المدير الشريك في شركة الدهباشي جراي.

وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يقارب 94 بالمائة من مجمل الشركات العاملة في دولة الإمارات وتساهم في توفير أكثر من 86% من الوظائف في القطاع الخاص.

وتولي جافزا اهتماماً كبيراً بتلك الشركات من قبل أن تتفاقم الجائحة حيث أطلقت "مبادرة دعم العملاء في جافزا" في وقت سابق من هذا العام مقدمة تخفيضاً بنسبة 50 - 70% في رسوم التسجيل والترخيص والمعاملات الإدارية المتعلقة بممارسة الأعمال للشركات القائمة في جافزا وكذلك للمستثمرين الجدد الذين يفكرون بتأسيس شركات جديدة.

وشملت مبادرة جافزا أيضاً تخفيض رسوم تقديم الطلبات والتصديقات لكافة الأعمال الجديدة بهدف رئيس يتمثل في تخفيف أعباء التكاليف الإدارية والرسوم على العملاء وزيادة الحصة السوقية لجافزا وتوسيع قاعدة الأعمال المستفيدة من أصولها.

وقال أحمد الحداد المدير التنفيذي للعمليات في المجمعات والمناطق الحرة لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات إن مراجعة وتعديل تكاليف ممارسة الأعمال التجارية على الدوام تعتبر عاملاً حاسماً في استراتيجية موانئ دبي الخاصة بدعم عملائها الحاليين والمحتملين، وقد تم التخطيط والتنفيذ لإطلاق تلك التخفيضات بعناية فائقة من أجل خدمة القاعدة العريضة لعملائها والتي تزيد عن 8 آلاف عميل، حيث استفادت كافة الشركات من التخفيض في رسوم التسجيل والترخيص والرسوم الإدارية الأخرى.

وأضاف أن جافزا تعمل على بذل كافة الجهود لدعم عملائها بما يحقق رضاهم التام عند خدماتها، ومن هذا المنطلق قامت بتصميم مجموعة من المبادرات لتحفيز العملاء على مواصلة العمل من جافزا لا سيما في ظل حالة عدم الاستقرار السائدة حالياً في الأسواق على مستوى العالم.

من جهته قال عبدالله العجاجي مؤسس شركة دريفين العقارية : من الأهمية خلال هذه الظروف الصعبة تبني سياسات تغيير ومع هذا التحوّل الكبير في المشهد العام لممارسة الأعمال التجارية عبر أدوات التكنولوجيا والمهارات الوظيفية المستحدثة فإن الشركات ذات الرؤية والمنهجية الإدارية المناسبة هي التي ستزدهر وتستحوذ على الحصة السوقية الأكبر في مجالات عملها.

وقال بول برايسون مدير شركة ديموستك ستركتشرينج، فِيرشوزون إن عام 2020 شهد تغييرات جذرية على كافة الأصعدة عالمياً ..معرباً عن يقينه من أن الأعمال التجارية لن تحقق تعافياً من نتائج الجائحة فحسب بل ستنهض بشكل أقوى وأكثر كفاءة.

واعتبر أن تحديات الأشهر الماضية أتاحت لمجتمع الأعمال فرصة تطوير خططهم ومراجعة عملياتهم والعمل على ابتكار أساليب عمل جديدة ..لافتاً الى دورهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات التي تحتاجها للمضي قدماً والنمو في هذه الأوقات التي يسود فيها عدم الاستقرار.

وقال محمد الدهباشي المدير الشريك في شركة الدهباشي جراي إن المنظومة القانونية على إثر جائحة كوفيد - 19 واجهت تحديات عديدة عالمياً ولكن في دبي تمكنت المحاكم من العمل إلكترونياً وبفاعلية عالية وصلت إلى 70 بالمائة وشملت خدمات المحاكم الإلكترونية تنفيذ حفظ القضايا والتسجيل والأرشفة وإصدار القرارات ونشر الأحكام عبر الأنظمة الإلكترونية وعلى شبكة الإنترنت.

وأوضح أنه في الوقت الذي طبقت فيه الدولة برنامج التعقيم الوطني وتقييد الحركة بشكل تام شهدنا تحولاً في المجال القانوني بين عشية وضحاها إلى العمل عبر منصات رقمية تعتمد على التكنولوجيا بشكل كامل ..

وفي فترة وجيزة تمكنت المحاكم من إعادة تقديم جميع خدماتها إلكترونياً ولم يكن ذلك ممكناً من دون الرؤية السديدة للقيادة في الدولة لتكون هذه التجربة نموذجاً ضمن العديد من النماذج الأخرى على كيفية تمكن دبي من تقليل التقلبات في القطاعات الحيوية والمساعدة في الحفاظ على استمرارية عمل مجتمع الأعمال ودعم استقراره في مثل هذه الأوقات المضطربة.

جدير بالذكر أن حاضنات الأعمال التي تزود الشركات الناشئة بخدمات الدعم الإداري والاستشاري المتكامل تعد من أهم العروض المميزة التي تقدمها جافزا لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف إلى مساعدة وإرشاد الشركات الجديدة لوضع خططها لرسم خارطة طريق تحقق لها نمواً مستداماً في أعمالها ويتيح للمستثمرين أعلى جدوى مالية وتضمن لهم تحقيق النمو التلقائي لتجارتهم طبيعياً.

وتقع حاضنات الأعمال في مبنى جافزا ون مركز الأعمال الرائد حيث تقدم حلولاً مصممة خصيصاً لمختلف القطاعات التجارية العاملة في المنطقة الحرة من أجل أن تتناسب مع احتياجات رجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وستظل بيئة العمل الشاملة للتواصل التجاري وممارسة الأعمال التي توفرها جافزا للشركات العاملة في قطاع التجارة والصناعة والتي تعززها الشبكة الدولية التي تمتلكها موانئ دبي العالمية عبر موانئها وقدراتها اللوجستية فرصة متاحة لكل المستثمرين وفي كافة أماكن تواجدهم.

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