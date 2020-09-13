"دبي الجنوب للعقارات" تستثمر 500 مليون درهم في تطوير مشروع "سكني" للموظفين

المصدر: وام

أعلنت " دبي الجنوب للعقارات " أن استثماراتها في تطوير مشروعها "سكني" المخصص لسكنى الموظفين بلغت 500 مليون درهم ما يجعل منه معيارا للمشاريع المميزة لفئة العمال على مستوى المنطقة.

وأوضحت أن صحة السكان وسلامتهم أولوية للشركة وهو ما يظهر جلياً في مرافق المشروع الترفيهية المتطورة.

وقال محمد العوضي من شركة دبي الجنوب للعقارات : " إنه لدى ظهور جائحة "كوفيد – 19" بات الكثير من الشركات تدرك أهمية الصحة و السلامة و التعامل معها بأهمية قصوى عند تأمين الإقامة للموظفين".

وأشار العوضي، إلى أن بناء مجمع لهذا الغرض مع توفير البيئة الأفضل سيسهم في تعزيز قدرات العاملين والتزامهم وحيويتهم ورفع إنتاجيتهم .. وهذه هي الأولويات التي تراعيها دبي الجنوب منذ اليوم الأول لبدء تطوير "سكني".

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