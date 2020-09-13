"كولون" العالمية تحصل على موطئ قدم بالشرق الأوسط عبر الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

اعلنت شركة كولون العالمية، التي يوجد مقرها الرئيسي في كوريا الجنوبية، أنها ضمنت موطئ قدم لدخول الشرق الأوسط عبر دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقدت شركة كولون موديولز، وهي فرع شركة كولون العالمية، اتفاقية التعاون المشترك مع كل من مجموعة " كاينني" (Cayenne)" في الإمارات وشركة بولو انتليرجونس الكورية، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وتهدف الإتفاقية إلى دفع مشاريع خاصة ببناء موقف السيارات القائم على البناء المعياري ومنشآت لوقوف السيارات ومشروع الحلول الشاملة لنظام إدارة منشآت وقوف السيارات في الشرق الاوسط واتحاد الدول المستقلة وأوروبا الشرقية.

واتفقت الشركات الثلاث أولاَ على التعاون المتبادل من أجل كسب مشروع إدارة منشآت وقوف السيارات في واحة دبي للسيليكون في دبي والتي ستستوعب حوالي ألفين من السيارات.

وبموجب الاتفاق، تزود كولون موديولز جميع الحلول للبناء المعياري بينما تقوم مجموعة كاينني بتطوير جميع المنتجات المتعلقة بوقوف السيارات وبينما تزود شركة بولو انتيليجونز منشآت وقوف السيارات وأنظمتها.

وكانت شركة موديولز عقدت مع المركز الطبي الوطني في سيئول عقد بناء مبنى مستشفى مكون من 3 طوابق يسع 30 غرفة باستخدام تقنية البناء المعياري لاكتمال المشروع بنهاية الشهر الجاري.

يشار إلى أن البناء المعياري هو طريقة الإنشاء القائمة على إنتاج معظم الأجزاء لمبنى رئيسي في المصنع، ومن ثم تكمل عملية إنشاء المبنى عبر عملية تركيب الأجزاء بأقل قدر ممكن من عملية التركيب.

وتتميز طريقة الإنشاء هذه برفع الإنتاجية عن طريق تقصير فترة عملية الإنشاء وتقليص الأضرار من عملية الإنشاء وحرية تفكيك الأجزاء ونقلها فضلا عن طريقة الانشاء الصديقة للبيئة بفضل نسبة عالية من إعادة استخدام الأجزاء المعيارية.

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