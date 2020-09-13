«صيف دبي 2020».. الحملات الترويجية والعروض الترفيهية نجحت في جذب الزوار

المصدر: دبي - وام

حققت الحملات الترويجية والعروض الترفيهية التي زخر بها «صيف دبي 2020» هذا العام نجاحاً فاق التوقعات من قبل الزوار والمقيمين والعائلات من مختلف الأعمار والجنسيات حيث شهدت مراكز التسوق ومنافذ البيع بالتجزئة والمطاعم نمواً وحركة نشطة وزيادة في أعداد المرتادين ونسبة المبيعات خاصة مع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بعد تقييد الحركة لأشهر عدة بسبب «كوفيد 19» واستقبال دبي للسياح اعتباراً من 7 يوليو الماضي.

وشهدت فنادق دبي هذا الصيف إقبالاً من قبل العائلات والزوار نظراً للعروض والخصومات التي قدمتها الفنادق وشملت خدمات الإقامة والمطاعم والمرافق الترفيهية ما ساهم في إنعاش السياحة الداخلية وزيادة إشغال فنادق دبي حيث وصلت نسبة الإشغال في عدد منها وخاصة الشاطئية إلى حوالي %80.

والتزمت الفنادق بكل الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19» على الموظفين والمقيمين، وأهمها إلزامية فحص درجة الحرارة وارتداء الأقنعة والقفازات، وتعقيم كل ردهات وغرف الفندق ومرافقه، وترك مسافة بين الأشخاص وغيرها من الإجراءات المتبعة.

تجارب مميزة

وأكد أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - إحدى المؤسسات التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) الجهة المنظمة لمفاجآت صيف دبي 2020، أن المفاجآت تعتبر من الأحداث والمهرجانات المهمة على قائمة جدول فعاليات قطاع التجزئة في دبي، وهو حدث ينتظره الجميع من مواطنين ومقيمين وزوار كل عام بشغف كبير، ويتضمن الكثير من التجارب المميزة التي تضفي أجواء البهجة والمرح والسرور من خلال العروض الترويجية والجوائز المميزة مشيراً إلى أن احتفالات «العيد في دبي - عيد الأضحى» وموسم «العودة إلى المدارس» أضافت المزيد من الزخم للأسواق وزيادة مبيعات مراكز التسوق والمتاجر.

ولفت إلى أن دبي شهدت خلال السنوات الأخيرة الماضية تطورات متسارعة في شتى المجالات بما فيها البنية التحتية المتطورة والتقدم التكنولوجي، وأصبحت مدينة ذكية، وهو ما ساعد تجار التجزئة خلال فترة تقييد الحركة نتيجة «كوفيد 19» من الاستمرار في ممارسة أعمالهم، وبالتالي تحقيق إيرادات من المبيعات عبر التسوق الإلكتروني وتخفيف الأعباء المالية جراء إغلاق المحلات التجارية ومراكز التسوق.

وأوضح الخاجة أن «مفاجآت صيف دبي 2020» قدمت جوائز قيّمة بلغت قيمتها الإجمالية 6.2 ملايين درهم من بينها 10 سيارات فاخرة ضمن عروض «انفق واربح» في أبرز الوجهات ومراكز التسوق منوها بأن المتسوقين حظوا بفرصة الاستمتاع بالعروض والتخفيضات في مراكز التسوق التي التزمت بأعلى معايير الصحة والسلامة بما في ذلك فحص درجة الحرارة والامتثال لمعايير التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات.

اكتشف صيفك

ومن أهم الفعاليات الجديدة - التي شهدت إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال «مفاجآت صيف دبي 2020» حملة «اكتشف صيفك» الجديدة التي تضمنت مجموعة من المغامرات الحماسية وأفضل التجارب والعروض والأنشطة العائلية في مختلف أنحاء دبي هذا الصيف حيث تألفت الحملة من سلسلة تحديات متنوعة لفترة زمنية محددة في المطاعم والفنادق ومراكز التسوق وغيرها، وأتاحت تتيح للمشاركين فرصة الفوز بباقة من التجارب الممتعة والوجبات الشهية والأنشطة العائلية وغيرها كما تميز «صيف دبي» هذا العام بتقديم باقة متنوعة من العروض الفنية والموسيقية.

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