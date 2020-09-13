٧٠ منشأة تستفيد من إعفاءات دفعة المحفزات الثانية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام التنمية الاقتصادية ، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واضحة بشأن إعفاء بعض الأنشطة التجارية التي تأثرت بالإغلاق بسبب الإجراءات الاحترازية خلال انتشار كورونا ومتابعة القطاعات المتأثرة، كاشفاً لـ «البيان الاقتصادي» عن استفادة أكثر من 70 منشأة تجارية من الدفعة الثانية للمحفزات التي أطلقها صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والتي تضم 40 حضانة و29 منشأة تم إغلاقها نتيجة لعملها في أماكن تم اعتمادها كأماكن حجر صحي مثل الفنادق بالإضافة لشركة مناولة الحقائب في مطار رأس الخيمة بالإضافة للمنشآت التجارية مثل المكتبات والمطاعم الشعبية.

وأشار الدكتور عبدالرحمن النقبي إلى أن الدفعة الثانية من المحفزات شملت إعفاء الحضانات من رسوم تجديد الرخصة التجارية بنسبة 50%، والمنشآت التي تم إغلاقها نتيجة لعملها في أماكن تم اعتمادها كأماكن للحجر الصحي 25% وكذلك المنشآت العاملة في مطار رأس الخيمة، والتي ليس لديها فروع خارج المطار وتم إغلاقها، بنسبة 50% مع انتفاعها من هذا الإعفاء لمدة عام. كما شمل توجيه سموه إعفاء جميع المنشآت من أية مخالفات تترتب عليها خلال فترة الإغلاق.

أكواد إلكترونية

وأضاف أن الدائرة وضعت برامج خاصة لدراسة أوضاع أنشطة الأعمال في رأس الخيمة، حيث تم تخصيص «أكواد» في نظام التراخيص الإلكتروني لإعفاء الأنشطة المتأثرة لتسهيل الاستفادة من المحفزات حيث تواصل عملية دراسة وتحليل نتائج المنشآت التجارية وبيانات السوق ورفع التوصيات الخاصة بها لدراستها واعتمادها.

وأشار إلى أن الدائرة تعمل مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، ضمن المحفزات الاقتصادية والتي شملت إعفاء شركات السياحة والحج والعمرة الفنادق والمنتجعات من رسوم التسجيل التجاري بهدف تحفيز الاستثمار لافتاً إلى أن حملة العروض الصيفية الخاصة بالعطلات القصيرة حققت رفعت حجوزات الفنادق فوق 15000 ليلة.

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