مطارات دبي تستقبل أول فوج سياحي روسي

المصدر: دبي - البيان

أنهى مأمورو جوازات مطار دبي الدولي إجراءات دخول أول فوج سياحي روسي قادم إلى الإمارات عبر مطارات دبي، ويأتي ذلك في إطار جهود إقامة دبي لتسهيل إجراءات المسافرين القادمين عبر مطارات دبي، آخذين بعين الاعتبار كل الإجراءات والتدابير الوقائية التي تسهم في تعزيز ثقة المسافرين، وتعكس جاهزية البنية التحتية السياحية للإمارة.

وكشف اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشوؤن الأجانب بدبي عن أن إقامة دبي أصدرت مليوناً و678 ألف تأشيرة بمختلف أنواعها للجالية الروسية منذ 2018 حتى الثامن من سبتمبر من هذا العام، فيما بلغ عدد الزوار الروس الذين منحوا تأشيرات عند الوصول 800 ألف زائر في الفترة نفسها، مشيراً إلى أن عدد المقيمين الروس في دبي بين 2019 و2020 بلغ 21 ألفاً و838 مقيماً، في حين وصل عددهم عام 2018 إلى 7 آلاف و280 مقيماً.

وجهة مفضلة

وأكد اللواء محمد المري أن دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص تعد الوجهة المفضلة للسياح ولاسيما السائح الروسي.

حيث احتفظت دبي بمكانتها بين أكثر المدن ملاءمة للعيش، وذلك في ظل ما تمتلكه من مقومات ومشاريع جذب سياحية واقتصادية، إلى جانب ما تتمتع به من مؤشر عالٍ من الأمن والأمان، لافتاً أن العلاقات الثنائية الإماراتية الروسية تشهد تطوراً وازدهاراً مستمراً في شتى المجالات، والذي أثرت بدورها في تعزيز مكانة دولة الإمارات وتأكيد حضورها السياسي والاقتصادي والسياحي عالمياً، وتعزيز فرص التعاون والعلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مختلف الدول.

أعلى المعايير

وأضاف أن إقامة دبي عكفت على إنهاء إجراءات المسافرين القادمين من روسيا وفق أعلى المعايير الأمنية، كما تحرص الإدارة على تسهيل إجراءات المقيمين الروس، وتوفير كل مقومات الإقامة الكريمة لهم، مما ساهم ذلك في زيادة تدفق أعداد الروس إلى دبي، مؤكداً أن الإمارات منذ تأسيسها احتضنت الجميع، وعملت على تسخير كل الطاقات الممكنة لتوفير أعلى مستويات الأمن والأمان وجعل الإنسان وسعادته فوق كل اعتبار.

وأضاف : «يسعدنا أن نرحب بجميع زوار الإمارات من أنحاء العالم، ونؤكد لهم أننا على أتم الاستعداد لتيسير إنهاء إجراءات سفرهم في وقت قياسي وفق أعلى معايير السلامة والبروتوكولات المعتمدة بشأن إجراءات استقبال المسافرين».

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