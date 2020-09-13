غرفة رأس الخيمة تبحث فرص التعاون مع سريلانكا

المصدر: رأس الخيمة – البيان

بحثت غرفة رأس الخيمة فرص التعاون مع سفير سريلانكا والوفد التجاري. والتقى محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، مالراج دي سيلفا سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة، الذي حضر على رأس وفد تجاري سريلانكي، وبحضور يوسف إسماعيل عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وعارفة صالح الفلاحي عضو مجلس الإدارة، ومحمد حسن السبب مدير عام الغرفة بالوكالة، وأقيم اللقاء بتنظيم من غرفة التجارة والسفارة السريلانكية بأبوظبي.

وأوضح النعيمي أن اللقاء ناقش تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين سريلانكا وإمارة رأس الخيمة، مؤكداً على ضرورة استغلال كل الفرص الاستثمارية المتاحة في الجانبين، مشيراً إلى أن حجم العلاقات التجارية بين الجانبين، شهد تطوراً لافتاً في السنوات الأخيرة، وبلغ حجم التجارة الخارجية لرأس الخيمة مع سريلانكا 2019 حوالي 131 مليون درهم متضاعفاً 3 مرات وبنسبة وصلت إلى 332% عن العام الذي سبقه.

وأضاف أن صادرات الإمارة إلى سريلانكا شكلت الحصة الأكبر منها بنسبة 76% بحوالي 100 مليون درهم، كما بلغت الواردات 30 مليون درهم، في حين بلغ إعادة التصدير مليون درهم، كما بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى سريلانكا لعام 2019 من أعضاء الغرفة 219 شهادة، في حين بلغ عدد شهادات المنشأ من أعضاء الغرفة للصادرات من المنشأ السريلانكي 118 شهادة للسنة نفسها.

ودعت عارفة صالح الفلاحي عضو مجلس إدارة غرفة التجارة إلى تفعيل التعاون بين سريلانكا ووزارة التربية والتعليم في الدراسات المصرفية، كما أكدت على ضرورة تبني تبادل الوفود السياحية بين الجانبين.

وأكد مالراج دي سيلفا أن اللقاء يمثل فرصة كبيرة لدعم وتعزيز التعاون الاستثماري بما يساهم في تسهيل ازدهار قطاعات الأعمال.

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