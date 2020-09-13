تأجيل معرض الشرق الأوسط للساعات إلى أبريل 2021

المصدر: (الشارقة – البيان)

أعلن مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، عن تغيير موعد انعقاد الدورتين الـ 48 والـ 49 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات إلى أبريل 2021 والذي كان من المقرر إطلاقها في نهاية سبتمبر الجاري انطلاقاً من حرص المركز على سلامة العارضين وزوار المعرض والعاملين فيه، نظراً للتطورات العالمية المتعلقة بفيروس «كورونا» ، ويأتي التأجيل بعد إجراء مشاورات مع كافة الجهات المعنية والدول المزمع مشاركتها.

وأكد المركز أنه حرص خلال الفترة الماضية على التواصل الدائم مع الدول المشاركة في الفعالية ومراقبة أحدث التطورات الصحية التي تشهدها تلك الدول، مشيراً إلى أن التأجيل جاء نزولاً عند رغبتهم بعد التنسيق والتشاور مع كافة الجهات المعنية، ومراعاة للظروف الصحية التي تمر بها دول العالم لافتاً إلى أن الإعلان المبكر عن موعد تنظيم المعرض بنسخته الجديدة، يُمكن رواد الصناعة من التخطيط مسبقاً لتقديم الحدث بالحجم والطبيعة التي يتوقع أن يخرج بها المعرض في 2021 والتي ستعزز جهود انتعاش قطاع المجوهرات والساعات في المنطقة خلال حقبة ما بعد «كورونا».

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