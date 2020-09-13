«غرفة عجمان» تدعو للمشاركة في «دليل رواد الأعمال»

المصدر: (عجمان - البيان)

دعت غرفة تجارة وصناعة عجمان، رواد ورائدات الأعمال أصحاب المشاريع المتميزة في الإمارة، إلى المشاركة في «دليل رواد الأعمال»، لتسليط الضوء على المشاريع الرائدة، والترويج لها، والتعريف بها لدى المؤسسات الاتحادية والمحلية.

وأكد محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار في غرفة عجمان، أن الدليل يهدف إلى إيجاد منصة للتعريف بمشاريع رواد ورائدات الأعمال المميزة في الإمارة، والتعرف إلى أبرز التخصصات التي يُقبل عليها رائد الأعمال، وخطوات تحول أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، موضحاً أن ريادة الأعمال في تطور وتنوع مستمرين، الأمر الذي يُكسب الدليل، أهمية خاصة في متابعة مجال ريادة الأعمال على المستوى المحلي.

وأشاد بتوجيهات وحرص القيادة الرشيدة، على دعم مجتمع الأعمال بشكل عام، ورواد الأعمال على وجه الخصوص، وتوفير الحزم التحفيزية المناسبة لضمان نمو واستدامة المشاريع وتطورها، الأمر الذي انعكس على التنوع الواضح لمشاريع رواد الأعمال في الإمارة.

من جانبها، أوضحت جميلة كاجور مدير إدارة تنمية الأعمال الوطنية في غرفة عجمان، أن الدليل الذي يستهدف مشاريع رواد ورائدات الأعمال من المواطنين، سيتضمن نبذة حول كل مشروع على حدة، والمنتجات والخدمات التي يوفرها وآليات التواصل الأمر الذي يفتح آفاق التعاون المثمر بين أصحاب المشاريع بعضهم ببعض، مضيفة أن إدارة تنمية الأعمال الوطنية تستقبل طلبات المشاركة عبر الرقم 067016200 حتى أول أكتوبر 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز