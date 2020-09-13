تعاون بين «حرة عجمان» و«الأنصاري للصرافة»

المصدر: (عجمان-البيان)

وقعت «منطقة عجمان الحرة» مذكرة تفاهم مع «الأنصاري للصرافة»، بهدف تسهيل عمليات دفع الرسوم والمستحقات الخاصة بالشركات التي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لأعمالها عن طريق أي من فروع «الأنصاري للصرافة» المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وأكد المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة، أنَّ هذه الخطوة تؤكد حرصنا على تقديم أفضل الخدمات لشركاء الأعمال والمستثمرين، من خلال توفير التسهيلات والحوافز اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك إتاحة قنوات الدفع المتنوعة لتسهيل سداد الرسوم وتوفير الوقت والجهد.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: «تؤكد هذه الشراكة التزامنا المُستمر بتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص».

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