استطلاع «البيان».. تنوع المنتجات السياحية يلبي رغبات زوار الإمارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» أن عينة كبيرة من القراء تتجاوز 70% في المتوسط يرون أن تنوع المنتجات السياحية في الإمارات يعزز الخيارات أمام الزوار، ويلبي رغباتهم، لا سيما مع احتضان الدولة خيارات سياحية متعددة، تجمع بين الحداثة والتاريخ والمعالم الطبيعية والصناعية، التي شكلت أيقونات سياحية عالمية.

وأكد 65% ممن شملهم الاستطلاع على الموقع الإلكتروني للصحيفة أن تنوع المنتجات السياحية في الإمارات يلبي كل رغباتهم، بينما قال 35% لا، فيما كشف الاستطلاع عبر «تويتر» أن 72.5% قالوا نعم، فيما قال 27.5% لا.

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق رامادا داون تاون أبوظبي، عضو المركز العربي السياحي، إن القطاع السياحي في الدولة يقدم نموذجاً متفرداً في تنوع وتعدد البرامج الترفيهية والخيارات السياحية، التي تسهم في تعزيز السياحة الداخلية واستقطاب الزوار الدوليين، الأمر الذي ينعكس على سرعة انتعاش القطاع من تبعات جائحة «كورونا».

وأضاف أن كل إمارات الدولة نجحت في ابتكار منتجات سياحية، تناسب الجميع بما فيها السياحة العائلية والترفيه والأعمال والحوافز والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات، بالإضافة إلى تحقيقها قفزات نوعية في ما يتعلق بتوفير المنتج الخاص بالسياحة العلاجية والرياضية والسياحة البحرية.

وأوضح أن الإمارات في أصعب الظروف التي شهدها العالم نجحت في تقديم منتج سياحي جديد، وهو السياحة الافتراضية عبر الإنترنت، وهو ما كان خياراً جيداً للجميع في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز