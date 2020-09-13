برنامج موحّد لتسريع التكنولوجيا لدعم الشركات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك لتحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال دفع الابتكار على مستوى إمارة دبي وإشراك مجتمع التكنولوجيا المالية من خلال فرص التوسّع والتدريب، وسيتعاون الجانبان من خلال المذكرة على برنامج موحّد لتسريع التكنولوجيا، والذي سيعمل على تحديد ودعم الشركات الناشئة المتخصصة في مجال «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي لوضعها على مسار نمو قوي، بما ينسجم مع المساعي الرامية لتحقيق رؤية مبادرة «دبي 10X» التي تهدف إلى تطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد عشر سنوات من خلال تبني التكنولوجيا المبتكرة.

وتنسجم مذكرة التفاهم مع الرؤية والمستهدفات الاستراتيجية لكلا الجانبين في وضع وإلهام وتطوير مستقبل دبي، وستعمل مؤسسة دبي للمستقبل على الترويج ودعم «رخصة الابتكار» الجديدة التي أطلقها مركز دبي المالي العالمي وذلك للشركاء والمشاركين في البرنامج، ما يؤكد التزام المؤسسة العمل مع المركز المالي لدفع مستقبل القطاع المالي.

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