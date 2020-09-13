الإمارات موطن الأرقام القياسية في العالم

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

أكدت منصة «ذا بوينتس جاي» الأمريكية أن الإمارات أصبحت في زمن قياسي واحدة من أكثر الوجهات تطلعاً لقضاء العطلات في العالم، حيث أصبحت موطن الأرقام القياسية في العالم، وأضافت أكثر من 100 رقم قياسي إلى سجلها الحافل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من ضمنها أطول مبنى، وأكبر مركز تسوق داخلي في العالم، وأكبر حوض مائي، وأكبر نافورة مياه راقصة وأكبر حديقة تزلج داخلية.

وقالت المنصة، إن الإمارات تحتضن الفندق الوحيد من فئة سبع نجوم في العالم وهو برج العرب، كما أنها موطن لسباق أبوظبي للفورمولا 1 وجامع الشيخ زايد الكبير، من بين مئات المعالم الأخرى الرائعة، وأضافت أن أكثر من 21 مليون مسافر يزورون الإمارات وخاصة دبي، التي تعد الأكثر تطوراً في المنطقة، وتستقبل بمفردها أكثر من 16 مليون زائر، موضحاً أن الإمارات بعد توقف معظم رحلات الركاب التجارية منذ مارس عادت الآن ترحب بالمسافرين مرة أخرى.

وقالت إن الإمارات أعادت فتح حدودها للزوار الدوليين في أوائل يوليو بعد توقف دام ثلاثة أشهر، مشيرة إلى ضرورة حمل جميع الزائرين الذين يبلغون من العمر 12 عاماً أو أكثر شهادة خلو من فيروس «كوفيد 19» سلبية خلال 96 ساعة من وقت السفر.

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