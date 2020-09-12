طيران الإمارات تضيف «الدار البيضاء» إلى شبكتها

المصدر: دبي – البيان

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى الدار البيضاء اعتباراً من 18 سبتمبر الجاري، ما يوسع شبكة خطوطها في أفريقيا لتغطي 14 وجهة، بينما تمضي الناقلة قدماً في إعادة بناء شبكتها في القارة وعبر العالم لتلبية الطلب على السفر مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها.

وسوف تعمل رحلات طيران الإمارات بين دبي والدار البيضاء بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع أيام الأحد والأربعاء والجمعة. وسوف تغادر الرحلة «إي كيه 751» مطار دبي الدولي في الساعة 7:25 صباحاً وتصل إلى الدار البيضاء في الساعة 12:45 بعد الظهر.

وتقلع رحلة العودة «إي كيه 752» من مطار الملك محمد الخامس في الساعة 2:45 بعد الظهر لتصل إلى دبي في الساعة 1:15 من صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دولة الإمارات والمغرب).

ويمكن الحجز على الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات أوعن طريق وكلاء السفر أو مكاتب المبيعات ومراكز الاتصال التابعة لطيران الإمارات. ويمكن للعملاء من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

شهادة الفحص

ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص «كوفيد-19» PCR يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه. كما ينبغي على المسافرين إلى الدار البيضاء الامتثال لمتطلبات دخول المملكة المغربية حتى يسمح لهم بالصعود إلى الطائرات.

وجهة عالمية

وتعد دبي واحدة من الوجهات العالمية الأكثر شعبية فخلال عام 2019، استقبلت المدينة 16.7 مليون زائر واستضافت مئات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية، بالإضافة إلى الأحداث الرياضية والترفيهية.

وأصبحت الإمارة من أوائل مدن العالم التي تحصل على ختم «السفر الآمن» SafeTravels من مجلس السفر والسياحة العالمي WTTC الذي صادق على التدابير والإجراءات الاحترازية الشاملة والفعالة التي تتخذها دبي لضمان صحة وسلامة زوارها.

ثقة العملاء

توفر سياسات الحجز الخاصة بطيران الإمارات المرونة والثقة للعملاء في التخطيط لسفرهم. ويمكن للعملاء الذين يشترون تذاكر طيران الإمارات حتى 31 أغسطس 2020 للسفر حتى 30 نوفمبر 2020، الاستفادة من شروط وخيارات إعادة الحجز، إذا ما اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم بسبب القيود غير المتوقعة على الرحلات أو السفر المتعلقة بـ«كوفيد-19» أو عندما يحجزون تذكرة مرنة Flex أو بالغة المرونة Flex plus.

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