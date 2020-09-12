عودة النشاط لقطاعات الطيران والسياحة والفعاليات بدبي

ذكر موقع «فلايت غلوبال» الألماني أن دبي على موعد في ديسمبر المقبل مع عودة مرتقبة لثلاثة قطاعات من أهم محركات اقتصادها، وهي الطيران، والسياحة، والفعاليات، بعد توقفها لفترة تجاوزت أربعة أشهر بسبب تفشي جائحة «كوفيد 19».

وأوضح أن هذه العودة الثلاثية تتمثل في «معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة»، والمُنتَظَر أن تستضيفه دبي خلال الفترة من الــ 8 وحتى الــ 10 من ديسمبر المقبل في «دبي وورلد سنترال». وأكد أن المعرض المُنتَظر سيكون بمثابة إرهاصة لعودة قوية للقطاعات الثلاثة وأضاف أن تنظيم المعرض سيعطي دفعة إضافية لمسيرة التعافي التي يخوضها اقتصاد دبي حالياً.

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