إغلاق مطعم ومخالفة صالة رياضية في دبي لمخالفة التباعد

المصدر: دبي – البيان

واصلت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، جولاتها الرقابية الميدانية.

وذلك لضمان التزام الشركات والتجار ومختلف جمهور المستهلكين والمتعاملين، بمختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة والبروتوكولات المعلنة في الإمارة، بهدف الحد من تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، التي تشمل إجراءات التباعد الجسدي، والالتزام بلبس الكمامات والقفازات والتعقيم المستمر.وأغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، الخميس الماضي مطعماً في منطقة السطوة، بسبب قيامه بتوزيع وجبات مجانية مما تسبب في الازدحام، وتجمهر المارة أمامه دون مراعاة لإجراءات التباعد الجسدي.

كما خالفت الدائرة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي صالة كمال أجسام، أيضاً لعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وخصوصاً عند الاستقبال، إلى جانب عدم التزام الموظفين بلبس الكمامات.وتشمل الجولات التفتيشية التي ينفذها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بشكل يومي، كل أنحاء الإمارة، بما فيها الأسواق المفتوحة، والمراكز التجارية.

وقد بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية خلال جولة أمس الخميس 578 محلاً. وتهدف الجولات التفتيشية إلى نشر التوعية أولاً حول ضرورة التزام مختلف فئات المجتمع بمبدأ «الجميع مسؤول»، إذ يتشاركون المسؤولية في مواجهة تحديات الوباء.

وأوضحت الدائرة أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات من شأنها أن تشكل خطراً أو ضرراً بأي شكل من الأشكال، وسيتم التعامل معها بحزم.

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