دبي المدينة المثالية في التسوّق والترفيه

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ذكر موقع «ذا فيغا بونغ» الهندي أن دبي هي المدينة المثالية في المعالم المعمارية المذهلة وفرص التسوق وخيارات الترفيه والمعدلات الصفرية للجريمة والبنية التحتية الأكثر تقدماً، والبيئة متعددة الثقافات، وكرم الضيافة التقليدي.

وأضاف أن تلك الأسباب هي التي تجذب أكثر من 16 مليون سائح سنوياً إلى الإمارة، موضحاً أن الموقع الاستراتيجي لدبي يجعلها مركز الأنشطة التجارية في غرب آسيا. حيث تشكل أيضاً مركز نقل لوجستياً، وتعمل كموقع توقف رئيسي عالمياً.

وقال التقرير: «في حين أن أكثر الأوقات الموصى بها لزيارة المدينة هي خلال أشهر الشتاء، إلا أن دبي في الواقع هي وجهة على مدار العام، وموعد زيارتها يعتمد إلى حد كبير على تفضيلات الزائر الشخصية».

وأوضح أن شهر الصيف هو الوقت الذي تكون فيه مناطق الجذب الرئيسية ومراكز التسوق وغيرها في دبي أقل ازدحاماً تقريباً.

وأكد التقرير أن دبي بداية من مهرجان دبي للتسوق الشهير إلى احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة مركزاً للأحداث والمهرجانات الرائعة التي تنبض بالحياة في أشهر الشتاء (من نوفمبر إلى مارس).

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