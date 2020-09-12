«ون زعبيل» يتصدّر قائمة الأعاجيب الهندسية في العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

سجلت شركة «إفرسنداي» رقماً قياسياً عالمياً آخر في صناعة البناء من خلال تطوير مشروع ون زعبيل، الذي صممته شركة «نيكين سيكي» اليابانية المتخصصة في مجال التصميم المعماري والهندسي والمشاريع الحضرية.

وأفاد تقرير لصحيفة «نيو ستريتس تايمز» الماليزية بأن المشروع الأيقوني البالغ قيمته 3.39 مليارات درهم، هو مشروع فاخر شاهق متعدد الاستخدامات يضم برجاً سكنياً وآخر تجارياً وفندقاًمن فئة الخمس نجوم ومنافذ للبيع بالتجزئة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إفرسنداي» والعضو المنتدب للمجموعة «تان سري أ كي. ناثان»: إن الهيكل الفولاذي الذي يبلغ طوله 230 متراً سيتصدر قائمة الأعاجيب الهندسية، ومن المقرر أن يحطم الرقم القياسي العالمي لأطول مبنى معلق في العالم.

وأضاف أن القسم الأول من المصعد، الذي يبلغ طوله 192 متراً، تم رفعه مؤخراً إلى موضعه النهائي في أحد الأبراج، مضيفاً أنه تم استخدام أكثر من 24 رافعة شد قوية الاحتمال في عملية الرفع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز