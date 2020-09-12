«إيكونومست»: مستقبل التأمين في الإمارات مبشّر

المصدر: (دبي - سيد صالح)

توقعت صحيفة «إيكونومست» البريطانية أن يشهد قطاع التأمين بالإمارات تطوراً هائلاً خلال الفترة المقبلة.

وأكد تقرير أصدرته وحدة «إيكونومست إنتيليجانس» التابعة للصحيفة عن صناعة التأمين بالدولة، وآفاقها المستقبلية، أنه على الرغم من تأثر الطلب الإقليمي على الخدمات والمنتجات التأمينية بالتداعيات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19»، خاصةً فيما يتعلق بالطلب على التأمين التجاري، إلا أن الصورة الإجمالية لقطاع التأمين ككل في الإمارات مُبَشّرة، خاصة في ظل التوقعات بأن تؤدي الجائحة إلى إنعاش الطلب على قطاعي التأمين على الحياة والتأمين الصحي.

وذكر التقرير أن صناعة التأمين في الإمارات حققت نمواً قوياً خلال الفترة التي سبقت تفشي «كوفيد-19»، ومن المتَوَقّع ألا يتأثر هذا النمو بتداعيات الجائحة. واستشهد التقرير بأحدث بيانات صادرة عن هيئة التأمين في الإمارات، والتي أكدت أن سوق التأمين الإماراتي الأكبر خليجياً، واستأثرت الدولة في 2019 بنسبة 46% من إجمالي أقساط التأمين المُكتَتَب بها في دول المجلس. وأفادت بأن عدد شركات التأمين المسجلة في الدولة يبلغ حالياً 62 شركة، مشيراً إلى أن هيئة التأمين في الإمارات تُعَدُّ واحدة من أكثر الكيانات التنظيمية المعنية بقطاع التأمين تقدماً على مستوى المنطقة.

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