«بروج» تُصدِر سندات بـ200 مليون دولار

المصدر: دبي - سيد صالح

أصدرت شركة «بروج للاستثمارات البترولية والغاز»، التابعة لشركة «بروج للطاقة» في أبوظبي، سندات أولية مضمونة بقيمة 200 مليون دولار بحد اقتراض يصل إلى 250 مليون دولار في سوق سندات شمالي أوروبا، وذلك بحسب ما نشرته شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، نقلاً عن بيان صادر عن الشركة.

وأفادت الشركة في بيانها بأن أجل استحقاق الإصدار الأول للسندات يحل بعد 5 سنوات من الآن، وأضافت إنها ستستخدم حصيلة بيع السندات في سداد دين مصرفي مُستَحق، إلى جانب أغراض أخرى، ومن ضمنها التوسع في نشاط الشركة في ما يتعلق بتخزين النفط.

يذكر أن «بروج للاستثمارات البترولية والغاز» أسست في عام 2013، وتُعَد من أكبر حائزي أصول تخزين النفط في ميناء الفجيرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز