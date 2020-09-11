الإمارات الأولى إقليمياً و27 عالمياً بتنظيم الأعمال

المصدر: دبي ـ سيد صالح

صُنّفت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والــ27 عالمياً على مؤشر تنظيم الأعمال التجارية، وهو أحد المؤشرات التي تضمنها التقرير الصادر أمس عن الحرية الاقتصادية على مستوى العالم في 2020، من «معهد فريزر».

وأفاد التقرير بأن الإمارات واصلت ولعدة أعوام متتالية تحقيق العلامة الكاملة «10 درجات» على عدد من المؤشرات الفرعية المهمة التي تدخل في تقييم المؤشر العام، ومنها الانفتاح المالي، حرية امتلاك حسابات مصرفية بعملات أجنبية، عدم وجود سوق سوداء لصرف العملات الأجنبية، عدم وجود أسعار فائدة حقيقية سالبة، والإدارة العامة غير المتحيزة.

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