إطلاق منصة «Klip» للنقد الرقمي للأفراد والتجار

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت محفظة الإمارات الرقمية عن إطلاق منصتها «Klip» المبتكرة للنقد الرقمي في الإمارات، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الفجيرة الوطني.

وتتيح المنصة، للمستخدم تحويل الأموال عبر رقم الهاتف المتحرك، إلى جانب تنفيذ عمليات الدفع بسهولة في المتاجر المتعاملة مع البنوك الشريكة.

وتتيح المنصة للشركات الصغيرة فرصة قبول المدفوعات الرقمية عبر الهواتف المتحركة، ما يعني تعزيز قدرتها على الاستفادة من الاقتصاد الرقمي. وتعتبر المنصة الحل الوحيد من نوعه والمصمم لتوفير خدمات الدفع الرقمية بين جميع العملاء والتجار.

وقالت هناء الرستماني، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيسة قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: «نحن على ثقة بأن إطلاق المنصة للعملاء من الأفراد والتجار على حد سواء، من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة في الدولة للوصول إلى تعاملات مالية غير نقدية».

وقال سوبروتو سوم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق: «ارتكز البنك منذ نشأته، على استراتيجية تنموية واضحة، تتمثل في دعم كل المبادرات التي من شأنها تعزيز القطاع المصرفي، وتزويد العملاء بخدمات تتميز بالكفاءة والمرونة».

وأضاف فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «سيؤدي طرح المنصة إلى تسريع استخدام الحلول الرقمية بدلاً من النقود التقليدية، وفتح الباب واسعاً أمام مجموعة كبيرة من الخدمات المعنية لغير المتعاملين مع البنوك». وقال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يعتبر تطوير منظومة الدفع المحلية أمراً بالغ الأهمية لتطوير اقتصاد رقمي قوي».

وقال محمد الجياش، رئيس مجلس إدارة شركة «محفظة الإمارات الرقمية»: «نعمل على تطوير تطبيق خاص بالهواتف المتحركة يحمل علامة klip التجارية، وسيُطرح خلال الربع الأخير كي يسمح لجميع الزوّار والمقيمين في الإمارات بالانضمام إلى عالم النقد الرقمي، بغضّ النظر عن امتلاكهم لحسابات مصرفية أم لا».

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