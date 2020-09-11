الإمارات منطلق رئيس لأعمال «سناب»

المصدر: (دبي- البيان)

أصبحت الإمارات منطلقاً رئيساً لأعمال شركة «سناب»، في إنتاج المزيد من المحتوى المرتبط بتطلعات المستخدمين محلياً، منذ أن أطلقت الشركة مقرها الإقليمي بدبي في الدولة عام 2017.

وحرصت الشركة على تقديم منصات ومنتجات جديدة لصناعة المحتوى، وعملت على إطلاق حملات مبتكرة، بالتعاون مع نخبة من العلامات التجارية المحلية والإقليمية. وتحظى منصة سناب شات بشعبية واسعة حالياً بين سكان الإمارات، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و24 عاماً، وبنسبة تبلغ نحو 60 %، وبمعدل يتجاوز شخصاً واحداً من أصل ثلاثة تتراوح أعمارهم بين 13 و34 عاماً.

وقال حسين فريجة مدير عام Snap Inc في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تمكنا خلال السنوات القليلة الماضية، من تحقيق خطوات لافتة، انطلاقاً من الإمارات، التي تبقى مركز أعمال العديد من شركائنا في المنطقة، واستطعنا تعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وندرك اليوم وجود فرصة ثمينة لتوسيع قاعدة جمهورنا.

وفي إطار حرص الشركة على استقطاب المزيد من الشركاء المحليين، أعلنت الشركة، تعيين جيك توماس في منصب مدير عمليات الشركة في الإمارات، بهدف تعزيز الفرص المقدمة للمستهلكين والعلامات التجارية، أكثر من أي وقت مضى.

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