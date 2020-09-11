6.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنقضي أكثر من 6.7 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 660 مبايعة بقيمة 2.55 مليار درهم، منها 113 مبايعة للأراضي بقيمة 1.9 مليار درهم و547 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 650.35 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 997 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 332 مليون درهم في المنطقة نفسها ومبايعة بقيمة 109 ملايين درهم في منطقة سيح الدحل.

وتصدرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم والثالثة الحبية الثالثة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة ومبايعة بقيمة 11 مليون درهم بالمنطقة ذاتها.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 69 مبايعة بقيمة 99 مليون درهم والثالثة الخليج التجاري بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 102 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 4.02 مليارات درهم منها 127 رهن أراض بقيمة 3.89 مليارات درهم و185 رهن فلل وشقق بقيمة 129.1 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة سيح الدحل بقيمة 2 مليار درهم ورهن في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة مليار درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 62 هبة بقيمة 182.31 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 40 مليون درهم وأخرى في منطقة مدينة المطار بقيمة 30 مليون درهم.

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