800 معاملة لاقتصادية عجمان في مصفوت والمنامة خلال 8 أشهر

المصدر: (عجمان - البيان)

بلغ عدد المعاملات الإجمالي في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان في منطقتي مصفوت والمنامة أكثر من 800 معاملة منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أغسطس، توزّعت بين إصدار الرخص وتجديدها وتعديلها وحجز الأسماء التجارية وإصدار التصاريح.

وحققت 5 أنشطة أكثر إقبال في إصدار الرخص وهي بيع الأسماك والحيوانات البحرية، والوجبات الخفيفة، وتصميم وبرمجة العملات المشفّرة، وخدمات توصيل الطلبات، وأخيراً صيانة المباني، في حين كانت الأنشطة الأكثر إقبالاً في التجديد هي مقاولات مشاريع المباني، وصيانة المباني، وأعمال الديكور، وأعمال الطلاء والدهانات، والإصلاح الميكانيكي للمركبات.

جاء ذلك خلال زيارة عبد الله أحمد الحمراني، المدير العام بالندب، ويرافقه عدد من القيادات للمراكز بهدف تفقّدها والاطلاع على سير العمل وتعزيز التواصل وتطوير الخدمات. وقال الحمراني: «نُولي اهتماماً كبيراً بتقديم خدمات رائدة تُسعد المتعاملين، حيث بلغت نسبة رضا المتعاملين في المركزين حتى نهاية يوليو 90 %».

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