معهد سانز يقدم دورات تدريبية للأمن السحابي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، عن دورات تدريبية للأمن السحابي والاعتماد في المنطقة. وتشهد منطقة الخليج العربي وتيرة متسارعة من تبني الحوسبة السحابية بسبب مبادرات العمل من المنزل في القطاعين الحكومي والخاص. وإلى جانب البنية السحابية، تطرأ الحاجة لتعزيز المهارات المتعلقة بالأمن السحابي كذلك.

وقال ند بلطه جي، المدير التنفيذي لدى معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني: في ظل مبادرات العمل من المنزل والعمل عن بعد في الإمارات والسعودية وغيرهما من دول الشرق الأوسط، نشهد توجهًا سريعًا نحو تبني البنية السحابية العامة التي تستخدم لعقد الاجتماعات بين الفريق ولغايات التعليم والرعاية الصحية والمشتريات الإلكترونية وخدمات المواطنين وغيرها.

ويرافق هذا الانتشار الضخم للحوسبة السحابية في المنطقة وجود روابط وشبكات غير مؤمّنة إلى جانب زيادة هائلة في محاولات نشر برمجيات سرقة الهوية والتهديدات الأخرى. نرى أن توفر البرامج التدريبية للأمن السيبراني ودورات الاعتماد التي يقدمها معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني ستكون مفيدة للغاية في المساعدة على مواجهة تلك التهديدات ورفع مستوى المهارات المناسبة للتغلب عليها.

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